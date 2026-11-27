Giá cao su trên các thị trường chính tại châu Á hôm nay tăng giảm đan xen.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 12 ở mức 411,40 Yên/kg, tăng 1,17%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 415,30 Yên/kg, tăng 0,31%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 1,73 Baht (1,91%) lên mức 92,49 Baht/kg. Cao su tiêu chuẩn kỹ thuật TSR 20 tăng 0,61 Baht lên 81,22 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 18.305 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,57%. Hợp đồng giao tháng 3/2027 ở mức 18.355 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,57%.

Hợp đồng cao su butadien kỳ hạn tháng 1/2027 được giao dịch nhiều nhất giảm 25 Nhân dân tệ, tương đương 0,17%, xuống 14.685 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 233,60 Cent/kg, giảm 0,85%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 233,90 Cent/kg, giảm 0,72%.

Nhìn chung, giá cao su trên các thị trường chính tại châu Á chưa hình thành xu hướng tăng đồng nhất. Dù giá tại Nhật Bản và thị trường Thái Lan đồng loạt đi lên, nhưng áp lực giảm chiếm ưu thế khi toàn bộ kỳ hạn được báo giá tại Thượng Hải và Singapore cùng mất điểm cho thấy thị trường vẫn còn phân hóa.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với hôm qua.

Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.