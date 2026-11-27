Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước lùi về sát mốc 69.000 đồng/kg

Khảo sát giá cà phê hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên cho thấy, thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Giá thu mua đồng loạt giảm 300 đồng/kg, xuống còn 69.200 - 70.000 đồng/kg.

Cụ thể, khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức thu mua 70.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm xuống còn 69.700 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giá thấp nhất trong các vùng nguyên liệu được khảo sát, đạt 69.200 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê diễn biến trái chiều trên hai sàn giao dịch London và New York khi Robusta tiếp tục suy yếu, trong khi Arabica phục hồi đáng kể.

Cụ thể, trên sàn ICE London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 15 USD/tấn, xuống còn 2.798 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 21 USD/tấn, xuống 2.767 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn ICE New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 2,64%, lên 275,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 2,82%, đạt 270 US cent/pound, trong khi kỳ hạn tháng 5/2027 tăng 2,21%, lên 263,1 US cent/pound.

Theo Reuters và Barchart, áp lực từ vụ thu hoạch tại Việt Nam tiếp tục đẩy giá cà phê Robusta xuống vùng thấp nhất trong 3 năm. Trong phiên, hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2027 có thời điểm chạm mức 2.709 USD/tấn trước khi thu hẹp đà giảm.

Ở chiều ngược lại, giá cà phê Arabica phục hồi nhờ hoạt động mua bù các vị thế bán khống, kết hợp với những lo ngại về điều kiện thời tiết tại Brazil.

Giá tiêu điều chỉnh giảm

Giá tiêu hôm nay đầu giảm sau nhiều phiên đi ngang. Ảnh minh họa

Khảo sát giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm cho thấy, thị trường quay đầu giảm sau nhiều phiên đi ngang. Mặt bằng giá thu mua hiện dao động trong khoảng 125.000 - 130.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất thị trường, đạt 130.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá tiêu giảm xuống còn 127.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) ghi nhận mức thu mua 125.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước, nay thuộc tỉnh Đồng Nai, cùng giao dịch ở mức 125.000 đồng/kg.

Thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục chịu sức ép trong bối cảnh nhiều nhà nhập khẩu duy trì tâm lý thận trọng, chờ đợi nguồn cung từ các vụ thu hoạch tại Brazil và Việt Nam. Hoạt động giao dịch chưa có sự cải thiện rõ rệt khiến khả năng phục hồi của giá tiêu trong ngắn hạn còn hạn chế.

Trái ngược với diễn biến tại thị trường trong nước, giá hồ tiêu thế giới tiếp tục đi ngang tại các quốc gia sản xuất và xuất khẩu chủ chốt.

Theo cập nhật của Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện duy trì ở mức 6.748 USD/tấn.

Tại Brazil, giá tiêu đen loại ASTA 570 được chào bán ở mức 5.400 USD/tấn. Trong khi đó, Malaysia tiếp tục duy trì mức giá cao nhất, đạt 9.100 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, giá chào xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt giữ ở mức 5.700 USD/tấn và 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia duy trì ở mức 9.184 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt đạt 8.300 USD/tấn và 12.000 USD/tấn./.