Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h45 ngày 27/11, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.473.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.519.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 52.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 53.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.473.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.519.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.473.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.733.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 39.279.902 đồng/kg (mua vào) và 40.506.565 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h45 ngày 27/11/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 41,851 USD/ounce, tăng 0,66% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới đảo chiều đi lên sau phiên lao dốc trước đó. Sự cải thiện của thị trường chứng khoán Bắc Mỹ cùng với lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống đã tạo lực đỡ, giúp kim loại quý lấy lại một phần giá trị đã mất.

Trong phiên giao dịch, giá bạc từng rơi xuống 38,09 USD/ounce, mức thấp nhất trong hơn một năm. Tuy nhiên, lực mua xuất hiện sau đó đã kéo giá kim loại này vượt trở lại mốc 41 USD/ounce. Giá bạc giao ngay hiện quanh mốc 41,85 USD/ounce, tăng tăng 0,66%.

Dù vậy, triển vọng phục hồi của giá bạc vẫn chưa thực sự vững chắc khi các dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu tích cực. Số liệu công bố ngày 25/11 cho thấy GDP Mỹ trong quý III tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, vượt đáng kể mức dự báo 3,6%. Cùng thời điểm, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhích lên so với mức 3,7% của tháng trước.

Tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng trong khi áp lực lạm phát vẫn hiện hữu đang củng cố khả năng Fed duy trì lập trường tiền tệ cứng rắn. Đây là yếu tố bất lợi đối với bạc, bởi mặt bằng lãi suất cao và đồng USD mạnh thường làm suy giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời.

Trong thời gian tới, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed diễn ra trong hai ngày 8-9/12. Những tín hiệu về định hướng lãi suất tại cuộc họp này có thể tác động đáng kể đến diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và xu hướng giá bạc trên thị trường quốc tế./.