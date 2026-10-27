Ngày 27/10, Quốc hội thảo luận Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu điều hành phiên họp sáng 26/10/2026. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Sau đó, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Vào cuối buổi chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Tiếp đó, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, trong phiên họp buổi chiều ngày 26/10, Quốc hội đã thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật An ninh dữ liệu; Dự án Luật Định danh và xác thực điện tử; Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).