Ngày 27/10, Quốc hội làm việc, thảo luận về 02 dự án Luật và 02 nghị quyết

Phiên họp toàn thể tại Hội trường, sáng 26/10. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Theo đó, buổi sáng ngày 27/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các nội dung: (1) Dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); (2) Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Theo chương trình Kỳ họp, ngày 12/11, Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, tập trung vào hai lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính. Tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan còn có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trả lời chất vấn tập trung vào 3 nhóm nội dung. Cùng với Bộ trưởng Vũ Hải Quân, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng (hoặc Phó Thủ tướng được ủy quyền) sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.