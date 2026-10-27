Ngày 27/10: Giá heo hơi tại miền Bắc vẫn nối dài chuỗi ngày giảm

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm ở một số địa phương. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay vẫn chưa chấm dứt xu hướng giảm. Một số địa phương tiếp tục điều chỉnh giá thu mua xuống thêm 1.000 đồng/kg.

Theo khảo sát sáng nay, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh và Hưng Yên là những địa phương ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại miền Bắc chỉ còn dao động trong khoảng 46.000 - 47.000 đồng/kg, không còn địa phương nào duy trì mức 48.000 đồng/kg như cuối tuần trước.

Trong đó, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng giao dịch ở mức 47.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Các địa phương còn lại được khảo sát phổ biến ở mức 46.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, mức giá cao nhất miền Bắc đã giảm từ 48.000 đồng/kg xuống 47.000 đồng/kg chỉ sau một phiên. So với cuối tuần trước nữa, mặt bằng giá tại nhiều địa phương đã giảm khoảng 5.000 - 6.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đã tạm thời ngắt đà giảm. Giá thu mua tại khu vực này tiếp tục dao động từ 45.000 - 49.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Cụ thể, Hà Tĩnh duy trì mức 45.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng là mức thấp nhất cả nước. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng giữ mức 46.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Khánh Hòa giao dịch ở mức 47.000 đồng/kg, Đắk Lắk đạt 48.000 đồng/kg và Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với 49.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng không ghi nhận biến động mới, duy trì trong khoảng 46.000 - 50.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh tiếp tục là ba địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực, cùng đạt 50.000 đồng/kg.

Tại Tây Nam Bộ, Cà Mau giữ mức 47.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 46.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Nhìn chung, thị trường heo hơi cả nước hôm nay ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các miền. Trong khi miền Bắc tiếp tục chứng kiến đợt trượt giá mới đẩy khung giao dịch lùi sâu hơn, thì miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam đã tạm thời ngắt đà giảm, duy trì trạng thái lặng sóng trên toàn khu vực. Hiện tại, giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 45.000 - 50.000 đồng/kg./.