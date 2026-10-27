Ngày 27/10: Giá bạc liên tục biến động

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Cập nhật lúc 8h40 ngày 27/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.732.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.786.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 71.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 73.000 đồng/lượng bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.732.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.786.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.732.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.038.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 46.186.551 đồng/kg (mua vào) và 47.626.548 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h40 ngày 27/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 54,0655 USD/ounce, tăng 0,16% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Trước những yếu tố kinh tế chính trị, tuần qua giá bạc liên tục biến động. Lo ngại lạm phát kéo dài cùng triển vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt đang tạo áp lực lên giá bạc thế giới.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ công bố trong tuần qua cho thấy, hoạt động kinh doanh vẫn giữ được đà tăng trưởng, trong khi áp lực giá cả chưa được kiểm soát rõ rệt. Đây là những yếu tố khiến thị trường thận trọng hơn với triển vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed.

Theo số liệu sơ bộ, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp của Mỹ trong tháng 10 đạt 57,6 điểm, thấp hơn mức 58,4 điểm của tháng trước. Xét theo từng lĩnh vực, PMI sản xuất nhích lên 56 điểm, trong khi PMI dịch vụ giảm còn 57,9 điểm.

Mặc dù một số chỉ số có dấu hiệu chững lại, hoạt động kinh tế vẫn tương đối tích cực, làm dấy lên quan ngại áp lực lạm phát có thể tiếp tục dai dẳng. Trong bối cảnh đó, khả năng Fed sớm chuyển sang chính sách tiền tệ nới lỏng vẫn đối mặt với nhiều trở ngại.

Nếu lạm phát chưa giảm như kỳ vọng, thị trường có thể điều chỉnh dự báo về thời điểm và tốc độ cắt giảm lãi suất. Lãi suất duy trì ở mức cao làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không mang lại lợi suất như bạc, qua đó hạn chế sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Diễn biến của thị trường năng lượng cũng là yếu tố đáng chú ý. Giá dầu tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị có thể thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản phòng vệ. Tuy nhiên, nguy cơ chi phí năng lượng gia tăng khiến lạm phát khó hạ nhiệt, từ đó củng cố khả năng lãi suất được duy trì ở mức cao. Đồng thời, chi phí đầu vào tăng cũng làm gia tăng lo ngại về triển vọng sản xuất và nhu cầu bạc trong công nghiệp.

Thời gian tới, giá bạc nhiều khả năng tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các dữ liệu lạm phát của Mỹ, định hướng chính sách tiền tệ của Fed và diễn biến địa chính trị. Áp lực giá cả dai dẳng có thể củng cố kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao, qua đó hạn chế dư địa phục hồi của bạc. Ngược lại, nếu các chỉ số kinh tế suy yếu hoặc Fed phát đi tín hiệu mềm mỏng hơn, thị trường kim loại quý có thể nhận được lực hỗ trợ./.