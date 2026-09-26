Ngày 26/9: Giá bạc bật tăng trở lại

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 ngày 26/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.215.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.284.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 21.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 22.000 đồng/lượng chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.215.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.284.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.215.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.606.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 59.066.519 đồng/kg (mua vào) và 60.906.514 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 26/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 64,3075 USD/ounce, tăng 0,72% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc đảo chiều tăng trong bối cảnh giá dầu hạ nhiệt góp phần giảm bớt áp lực lạm phát. Tuy nhiên, đà đi lên của kim loại quý vẫn chịu sức ép khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cùng tăng.

Giá dầu giảm được xem là yếu tố hỗ trợ đối với thị trường vàng và bạc, khi làm dịu những lo ngại về lạm phát trong ngắn hạn. Dù vậy, tác động tích cực này phần nào bị hạn chế bởi diễn biến tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như kim loại quý.

Thị trường hiện chịu sự chi phối đồng thời của nhiều yếu tố trái chiều. Trong khi giá năng lượng hạ nhiệt tạo thêm dư địa cho vàng và bạc, kỳ vọng về mặt bằng lãi suất cao hơn vẫn là lực cản đối với hai kim loại quý này.

Về yếu tố cơ bản, nguồn cung bạc chưa ghi nhận sự cải thiện đáng kể, trong khi nhu cầu tiêu thụ vẫn ở mức cao. Diễn biến này tạo nền tảng hỗ trợ cho giá bạc trong trung và dài hạn.

Về dài hạn, triển vọng của bạc vẫn được hỗ trợ bởi sự mất cân đối giữa nguồn cung và nhu cầu. Dù vậy, trong ngắn hạn, kim loại quý này đang chịu ảnh hưởng đồng thời từ nhiều yếu tố trái chiều, khiến xu hướng giá chưa thực sự rõ ràng./.