Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13oC. Nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 9 - 11oC. Nhiệt độ cao nhất 17 - 19oC.

Ngày 26/11/2026 sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét đậm.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 9 - 11oC. Nhiệt độ cao nhất 17 - 19oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 10oC. Nhiệt độ cao nhất 17 - 19oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13oC. Nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng): Đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13oC. Nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.

Gió nhẹ.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 27 - 29/11/2026: Mây thay đổi đến ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Trời rét, đêm và sáng sớm có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 - 12oC. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 24 - 26oC.