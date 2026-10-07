Ngày 26/10, xét xử Mr Pips và 187 đồng phạm

Theo đó, HĐXX trong vụ án gồm 5 người: 2 Thẩm phán, 3 Hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa phiên tòa.

Về phía đại diện VKS có hai kiểm sát viên của VKSND TP. Hà Nội là ông Đào Việt Dũng và bà Nguyễn Hương Giang được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Tính đến thời điểm hiện tại, có hơn 200 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.

Phó Đức Nam (tức Mr Pips).

Trong đó, 3 bị cáo: Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, trú tại phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, TP. Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

177 bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thị Thủy bị truy tố về tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế” (theo quy định tại Điều 200 -Bộ luật Hình sự).

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) và Phó Đức Thắng (SN 1968, bố của bị cáo Phó Đức Nam) cùng 4 bị cáo: Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam, Lê Thị Liễu cùng bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn bị truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) quen Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế (bản chất các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó) rồi chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên mở các Công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại;

Thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước như: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương để tuyển dụng các nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo VKS, Phó Đức Nam phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có như sau: sử dụng 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; sử dụng 141 tỷ đồng mua vàng; sử dụng 41 tỷ đồng mua 1.720.500 đô la Mỹ và sử dụng 1 tỷ đồng để mua 67.744 đô la Singapore.

Với hành vi trên, VKS xác định hành vi của Phó Đức Nam đã cấu thành tội “Rửa tiền”.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 15 ngày.