Ngày 26-10: Phát hiện thêm 10 hài cốt liệt sĩ, trong đó 1 bộ có di vật tại Công viên Lê Thị Riêng

Báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trong ngày 26-10, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B - Công viên Lê Thị Riêng. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Như vậy trong đợt 2 (từ ngày 15-10 đến 26-10), đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 111 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 26 bộ có di vật kèm theo).

Lực lượng làm nhiệm vụ cẩn trọng sới đất, tìm từng mẩu hài cốt, di vật

Ở đợt 1, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Lũy kế tổng từ ngày 23-6 đến hết ngày 26-10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 842 hài cốt liệt sĩ (333 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 809 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.