Ngày 26/10 mưa rào và dông ở vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng gián đoạn

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông ở vài nơi, ngày giảm mây trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông ở vài nơi, ngày giảm mây trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.

Ngày 26/10/2026 mưa rào và dông ở vài nơi, ngày giảm mây trời nắng gián đoạn.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông ở vài nơi, ngày giảm mây trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông ở vài nơi, ngày giảm mây trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông ở vài nơi, ngày giảm mây trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng): Đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông ở vài nơi, ngày giảm mây trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Gió nhẹ.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 28 - 30/10/2026: Ngày 28/10, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Ngày 29 - 30/10, nhiều mây, có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31oC.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.