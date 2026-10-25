Ngày 26/10 có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Mây thay đổi, có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Mây thay đổi, có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Ngày 26/10/2026 có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Mây thay đổi, có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Mây thay đổi, có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Mây thay đổi, có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng): Mây thay đổi, có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Gió nhẹ.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 27 - 29/10/2026: Thời tiết phổ biến mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33oC.