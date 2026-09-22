Ngày 25-9, xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Sáng 22-9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội thông tin, phiên xét xử cấp phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác được mở vào ngày 25-9.

Tại phiên phúc thẩm, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và giảm nghĩa vụ bồi thường với số tiền hơn 108 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: GIA KHÁNH

Như Báo SGGP thông tin, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo bản án sơ thẩm, sai phạm của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến xảy ra trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (tại tỉnh Ninh Bình).

Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai 2 dự án trên, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cùng một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan có những sai phạm trong việc lựa chọn tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Sai phạm của những người liên quan dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm xác định, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến không trực tiếp gây ra thiệt hại nhưng những quyết định phê duyệt của bị cáo là tiền đề để cấp dưới thực hiện các bước tiếp theo, dẫn đến sai phạm. Giai đoạn xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và gia đình đã nộp 24,5 tỷ đồng, gồm 7,5 tỷ đồng được xác định là tiền hưởng lợi và thêm 17 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra trong 2 ngày 25 và 26-9.