Ngày 25/9: Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mây, ngày nắng

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 25/9:

TP. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội trời nắng. Ảnh: Internet.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C. Nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo ngày và đêm 25/9, các vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông.

Cảnh báo trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7–8, sóng biển cao trên 2,0m. Tàu thuyền hoạt động trong các khu vực trên có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy trên biển, gió giật mạnh, sóng lớn.

Trong 24 giờ qua (từ 04 giờ ngày 24/9 đến 04 giờ ngày 25/9), khu vực các tỉnh/thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Thạch Điền 88mm (Hà Tĩnh); Đầu Mối hồ Trung Thuần 128mm (Quảng Trị); Phước Thành 126mm (TP. Đà Nẵng); Sơn Tây 107mm (Quảng Ngãi);...

Trong 03 giờ (từ 01 giờ đến 04 giờ ngày 25/9), khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to như: Thanh Tân1 43,2mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.