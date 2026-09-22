Ngày 25 - 27/9, sẽ diễn ra Chương trình giới thiệu, quảng bá sâm Ngọc Linh và dược liệu Đà Nẵng

Người dân tham quan sản phẩm tại chương trình quảng bá sâm Ngọc Linh và dược liệu Đà Nẵng diễn ra vào tháng 8/2026. Ảnh: MINH LÊ

Chương trình diễn ra tại khu vực đối diện chợ đêm Sơn Trà (phường An Hải), quy tụ khoảng 50 gian hàng trưng bày, giới thiệu và quảng bá sâm Ngọc Linh cùng các sản phẩm chế biến từ dược liệu. Đây cũng là không gian kết nối giao thương, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trong khuôn khổ sự kiện, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trình diễn cồng chiêng Cơ Tu và trải nghiệm thực tế được tổ chức nhằm mang lại không gian giao lưu, mua sắm cho người dân và du khách, đồng thời giới thiệu các giá trị văn hóa gắn liền với sâm Ngọc Linh và dược liệu.

Đây là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã kết nối với các nhà phân phối, đối tác trong và ngoài nước. Các đơn vị tham gia sẽ có cơ hội tiếp cận thông tin thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, quy định pháp lý; từ đó nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào xúc tiến thương mại.

Chương trình cũng nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu, từng bước thúc đẩy hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố.