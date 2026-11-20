Hội nghị là dịp để các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia, nhà nghiên cứu và những người hoạt động trong các lĩnh vực chuyên môn gặp gỡ, trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới. Các nội dung tập trung vào những vấn đề mang tính ứng dụng, gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, lĩnh vực kiến trúc, kỹ thuật và công nghệ được kỳ vọng mang đến nhiều giải pháp mới phục vụ quy hoạch, thiết kế, xây dựng và phát triển đô thị; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý, sử dụng tài nguyên và nâng cao chất lượng không gian sống. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về nghệ thuật và kinh tế - xã hội góp phần mở rộng hướng tiếp cận liên ngành, thúc đẩy sáng tạo và phát huy giá trị tri thức trong đời sống.

Thông qua hội nghị, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hướng đến tăng cường kết nối giữa đội ngũ nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các đơn vị thực tiễn; khuyến khích chia sẻ tri thức, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất, đời sống. Đây cũng là hoạt động góp phần khẳng định vai trò của các cơ sở giáo dục đại học trong hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời đóng góp nguồn lực tri thức cho quá trình phát triển đô thị Đà Nẵng theo hướng hiện đại, bền vững.