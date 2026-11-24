Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất 16 - 18oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13oC. Nhiệt độ cao nhất 15 - 17oC.

Ngày 25/11/2026 nhiều mây, có mưa rào nhẹ vài nơi, trời rét đậm.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13oC. Nhiệt độ cao nhất 15 - 17oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rào nhẹ vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC. Nhiệt độ cao nhất 14-16oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Nhiều mây có mưa nhỏ ở vài nơi, ngày hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất 16 - 18oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng): Nhiều mây có mưa nhỏ ở vài nơi, ngày hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất 16 - 18oC.

Gió Đông Bắc cấp 2.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 26 - 28/11/2026: Các xã khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 - 10oC. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 23 - 25oC.