Giá cao su hôm nay tại sàn SHFE phục hồi. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 đi ngang ở mức 449 yên/kg. Hợp đồng giao tháng 12 không có biến động ở mức 414 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 1,01 Baht (1,09%) xuống mức 91,37 Baht/kg. Giá chào xuất khẩu cao su tiêu chuẩn kỹ thuật TSR 20 giảm 1,34 Baht xuống 83,56 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 18.545 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1,70%. Hợp đồng giao tháng 3/2027 ở mức 18.610 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1,81%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 233,10 Cent/kg, tăng 2,10%. Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 235,50 Cent/kg, giảm 1,05%.

Giá cao su hôm nay tập trung tăng tại SHFE nhưng chưa lan sang các sàn còn lại. Thị trường Thái Lan giảm; sàn TOCOM đi ngang, trong khi hợp đồng TSR20 tại SGX biến động trái chiều, cho thấy thị trường cao su thế giới vẫn phân hóa theo từng sàn và kỳ hạn.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.