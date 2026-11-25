Giá bạc hôm nay tăng giảm đan xem. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h50 ngày 25/11, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.349.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.391.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 31.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.349.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.391.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.349.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.587.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 35.973.243 đồng/kg (mua vào) và 37.093.241 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h50 ngày 25/11/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 41,0145 USD/ounce, tăng 0,16% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới tiếp đà hồi phục khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm, giúp cải thiện sức hấp dẫn của nhóm kim loại quý. Dù vậy, triển vọng tăng giá của bạc vẫn chưa thực sự rõ ràng khi các tín hiệu từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp còn thiếu đồng nhất, trong khi diễn biến kỹ thuật chưa phát đi tín hiệu khả quan.

Lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống thường tạo lực đỡ cho thị trường kim loại quý. Khi lợi nhuận từ các tài sản có thu nhập cố định giảm, vàng và bạc, những mặt hàng không mang lại lãi suất trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư. Đây là một trong những yếu tố hỗ trợ giá bạc phục hồi trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, mức tăng hiện tại chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã bước vào xu hướng đi lên bền vững. So với vàng, bạc có đặc thù riêng khi vừa là tài sản đầu tư, vừa giữ vai trò nguyên liệu đầu vào của nhiều ngành sản xuất. Do đó, biến động nhu cầu công nghiệp có ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng giá kim loại này.

Trong bối cảnh hiện nay, việc lợi suất trái phiếu Mỹ suy giảm đang tạo điều kiện để giá bạc tìm lại đà tăng. Dẫu vậy, áp lực vẫn có thể quay trở lại nếu các dữ liệu kinh tế sắp tới phản ánh hoạt động sản xuất tiếp tục chững lại hoặc lợi suất trái phiếu đảo chiều đi lên.

Để củng cố xu hướng phục hồi, thị trường bạc cần thêm những động lực hỗ trợ rõ nét hơn. Không chỉ phụ thuộc vào diễn biến lợi suất trái phiếu và môi trường tài chính, khả năng duy trì đà tăng của kim loại quý này còn gắn liền với triển vọng tiêu thụ trong các ngành công nghiệp./.