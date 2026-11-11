Ngày 24/11, miễn phí vé vào Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Dinh Độc Lập và 11 điểm tham quan khác

Ngày 10/11/2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đã ký ban hành Thông tư số 167/2026/TT-BTC quy định miễn phí thăm quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/11/2026. Như vậy, chính sách được áp dụng ngay từ Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, thứ Ba, 24/11/2026 và tiếp tục được thực hiện vào ngày này hằng năm.

Theo Thông tư, các tổ chức, cá nhân đến tham quan được miễn phí tham quan trong ngày 24/11 tại những địa điểm đang thu phí theo 10 Thông tư của Bộ Tài chính.

Các tư liệu trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Ảnh: Phan Phương - TTXVN

Người dân tham quan triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Ở khối bảo tàng, danh sách gồm Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Hải dương học và Bảo tàng Yersin. Di tích lịch sử Dinh Độc Lập ở TP Hồ Chí Minh cũng được miễn phí tham quan trong ngày này.

Học sinh các trường đến tìm hiểu và tham quan Trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Thanh Hương – TTXVN

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Km 6+500 Đại lộ Thăng Long, phường Tây Mỗ, Hà Nội) là một trong những địa điểm sẽ mở cửa miễn phí phục vụ khách tham quan. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Những ai muốn dành Ngày Văn hóa Việt Nam cho thiên nhiên có thể chọn bốn vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yok Đôn. Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên không nằm trong danh sách này, do phí tham quan tại hai nơi hiện được địa phương quyết định theo Luật Phí và lệ phí. Du khách muốn đến hai vườn quốc gia này trong ngày 24/11 nên theo dõi thông báo riêng của từng nơi.

Ô tô xếp hàng dài vào cổng soát vé Vườn Quốc gia Ba Vì. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN

Du khách thích thú với những cánh bướm tại Vườn Quốc gia Cúc Phương. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Thông tư chỉ quy định việc miễn phí tham quan, tức vé vào cửa, tại các địa điểm nêu trên. Văn bản được ban hành căn cứ Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.

Năm nay là năm đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026). Việc miễn phí tham quan tạo thêm điều kiện để người dân, nhất là các gia đình và người trẻ, tìm đến bảo tàng, di tích và những không gian thiên nhiên trong ngày hội văn hóa chung của cả nước.