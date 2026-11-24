Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay chưa ngừng đà giảm.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 đi ngang ở mức 449 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 414 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,15 Baht (0,16%) xuống mức 92,23 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên tiếp tục lùi sâu. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 18.170 Nhân dân tệ/tấn, giảm 2,78%. Hợp đồng giao tháng 3/2027 ở mức 18.210 Nhân dân tệ/tấn, giảm 2,93%.

Trên sàn giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 230,30 Cent/kg, giảm 3,28%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 231 Cent/kg, giảm 2,94%.

Đà giảm trải rộng ở Thượng Hải, Singapore và thị trường Thái Lan đang gây sức ép lên giá cao su thế giới, dù thị trường Tokyo chưa biến động.

Các nhà phân tích của công ty môi giới Gelin Dahua Futures cho biết, tâm lý kinh tế vĩ mô yếu cùng nhu cầu hạ nguồn ảm đạm đã khiến tâm lý bi quan quay trở lại thị trường. Ngoài ra, thị trường còn chịu áp lực từ lạm phát dai dẳng tại Mỹ, vốn làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất vào tháng 12, cùng với căng thẳng địa chính trị leo thang tại Tây Á.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp khác đều bình ổn giá cao su. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Trong ngắn hạn, giá cao su thế giới có khả năng tiếp tục biến động trong biên độ hẹp. Đối với thị trường Việt Nam, khả năng điều chỉnh giá thu mua sẽ phụ thuộc vào nhu cầu xuất khẩu thực tế, giá giao dịch quốc tế và chính sách thu mua của từng doanh nghiệp. Người trồng cao su nên theo dõi sát phiên giao dịch đầu tuần này để quyết định thời điểm bán mủ phù hợp./.