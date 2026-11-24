Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp tục tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h35 ngày 24/11, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.379.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.422.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 75.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 78.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.379.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.422.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.379.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.622.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 36.733.241 đồng/kg (mua vào) và 37.919.905 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h35 ngày 24/11/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 43,5325 USD/ounce, tăng 0,87% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới tiếp đà phục hồi trong phiên giao dịch hôm nay sau nhịp giảm sâu vào cuối tuần trước. Trước đó, kim loại quý này chịu sức ép đáng kể từ hoạt động bán tháo cổ phiếu công nghệ trên thị trường tài chính và những đồn đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

So với vàng, bạc đang đối mặt với áp lực lớn hơn do đặc thù vừa là tài sản đầu tư, vừa phục vụ sản xuất công nghiệp. Những lo ngại về triển vọng tiêu thụ công nghiệp cùng xu hướng hạn chế rủi ro của giới đầu tư khiến kim loại này dễ bị tổn thương trước các đợt điều chỉnh trên thị trường tài chính. Đáng chú ý, trong phiên cuối tuần, dù lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống và đồng USD suy yếu, giá bạc vẫn không thể giữ được đà tăng. Diễn biến này phản ánh tâm lý bán tháo đang chi phối thị trường, lấn át các yếu tố hỗ trợ truyền thống.

Ở chiều ngược lại, một số dữ liệu kinh tế Mỹ công bố gần đây cho thấy tín hiệu cải thiện. Theo khảo sát của Đại học Michigan, chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ trong tháng 11 đạt 51,5 điểm, tăng so với mức 48 điểm của tháng trước. Đáng chú ý, kỳ vọng lạm phát trong vòng một năm giảm từ 4,7% xuống còn 3,7%.

Mặc dù vậy, những tín hiệu này chưa đủ để xoa dịu lo ngại về định hướng chính sách tiền tệ của Fed. Biên bản cuộc họp tháng 10 cho thấy gần như toàn bộ các nhà hoạch định chính sách đều nhận định khả năng tiếp tục nâng lãi suất có thể cần được tính đến nhằm kiềm chế lạm phát. Vì vậy, thị trường đang tập trung theo dõi cuộc họp của Fed trong hai ngày 8 - 9/12, khi kịch bản tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vẫn chưa bị loại trừ.

Như vậy, nhịp phục hồi hiện tại chưa đủ cơ sở để khẳng định giá bạc đã thoát khỏi xu hướng điều chỉnh. Trong ngắn hạn, diễn biến đồng USD, kỳ vọng lãi suất của Mỹ và triển vọng nhu cầu công nghiệp sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng quyết định hướng đi của kim loại quý này./.