Theo khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 1.7.2026) và phương án nghỉ lễ tại Công văn 10065/VPCP-KGVX, ngày 24.11.2026 là ngày nghỉ có hưởng nguyên lương, không trừ vào phép năm của người lao động.

Quy định này cũng vừa được Quốc hội chính thức luật hóa vào Bộ luật Lao động ngày 21.11. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu bố trí làm việc vào ngày 24.11, người sử dụng lao động phải được sự đồng ý của người lao động (trừ trường hợp đặc biệt theo luật định) và trả lương làm thêm giờ theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019.

Cụ thể, với ca làm việc ban ngày, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương được trả ít nhất 300% tiền lương, chưa bao gồm 100% tiền lương của chính ngày nghỉ đó.

Người lao động đi làm ban ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 được trả ít nhất 400% lương. Ảnh: TTXVN

Như vậy, tính cả 100% tiền lương ngày nghỉ có hưởng lương (đã nằm trong lương tháng với người hưởng lương tháng hoặc trả riêng với người hưởng lương ngày) và ít nhất 300% tiền lương làm thêm giờ, tổng mức hưởng của người lao động đạt ít nhất 400% tiền lương ngày làm việc bình thường.

Trường hợp làm thêm vào ban đêm (từ 22h đến 6h sáng hôm sau) trong ngày 24.11.2026, ngoài 100% tiền lương ngày nghỉ và ít nhất 300% tiền lương làm thêm giờ ngày lễ, người lao động còn được trả thêm ít nhất 30% tiền lương ngày làm việc bình thường và thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá hoặc tiền lương ban ngày của ngày nghỉ lễ (tương đương 60% lương ngày thường). Cộng gộp các khoản trên, tổng mức hưởng có thể đạt ít nhất 490% tiền lương ngày làm việc bình thường.

Theo khoản 3 Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, nếu ngày 24.11.2026 trùng đúng ngày nghỉ hằng tuần của người lao động, tiền lương làm thêm giờ vẫn áp dụng mức của ngày nghỉ lễ (ít nhất 300% chưa kể lương ngày nghỉ), không tính theo mức 200% của ngày nghỉ hằng tuần. Ngược lại, nếu đi làm vào ngày nghỉ bù của ngày lễ thì tiền lương làm thêm giờ tính theo mức ngày nghỉ hằng tuần.

Về thuế, theo khoản 8 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 (số 109/2025/QH15) và Nghị định 253/2026/NĐ-CP, toàn bộ tiền lương làm thêm giờ và làm việc ban đêm phát sinh khi đi làm ngày 24.11.2026 được miễn thuế thu nhập cá nhân, với điều kiện việc làm thêm giờ, làm ban đêm thực hiện đúng quy định và giới hạn của pháp luật lao động.