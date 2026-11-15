Ngày 24/11/2026: Người lao động được nghỉ nguyên lương, có được thưởng thêm?

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Theo khoản 1 Điều 2 về phát triển văn hóa Việt Nam, ngày 24/11 hằng năm được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Khoản 1 Điều 13 quy định nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Như vậy, ngày 24/11/2026 là lần đầu tiên chính sách nghỉ hưởng nguyên lương nhân dịp này được áp dụng.

Về tiền thưởng, Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định việc thưởng căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Hình thức thưởng có thể là tiền, tài sản hoặc các hình thức khác.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định, công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức này. Điều luật không ấn định mức thưởng riêng cho ngày 24/11.

Do đó, để biết có được thưởng thêm trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam hay không, người lao động cần đối chiếu quy chế thưởng, hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể áp dụng tại đơn vị. Nếu có cam kết về thưởng và đáp ứng điều kiện hưởng, việc thực hiện phải căn cứ nội dung đã cam kết.