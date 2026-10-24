Ngày 24/10, Quốc hội làm việc, thảo luận về các dự án Luật thuộc lĩnh vực Tài nguyên, môi trường, An toàn thực phẩm, Văn hóa, Sở hữu trí tuệ

Phiên họp toàn thể tại Hội trường Diên Hồng, sáng 23/10. (Ảnh: Quochoi.vn)

Theo đó, buổi sáng ngày 24/10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các dự án luật:

(1) Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi);

(2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

(3) Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi);

(4) Luật Phát triển công nghiệp văn hóa;

(5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các dự án luật:

(1) Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi);

(2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

(3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các dự án:

(1) Luật Phát triển công nghiệp văn hóa;

(2) Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi);

(3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ