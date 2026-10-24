Ngày 24-10: Phát hiện thêm 10 hài cốt liệt sĩ, trong đó 3 bộ có di vật kèm theo tại Công viên Lê Thị Riêng

Báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trong ngày 24-10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Như vậy, đợt 2 (tính từ ngày 15-10 đến hôm nay, 24-10), lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, phát hiện, quy tập được 101 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (25 bộ có di vật kèm theo).

Lũy kế tổng từ ngày 23-6-2026 đến hết ngày 24-10-2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 832 hài cốt liệt sĩ (332 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 799 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Vào ngày 14-10 vừa qua, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ (quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 1) về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình).

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.