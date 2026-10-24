Ngày 24/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ổn định. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.900 - 9.000 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.800 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.850 - 9.500 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.850 - 8.100 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo Đài Thơm 8 hôm nay tăng 500 đồng/kg dao động ở mốc 15.500 - 16.000 đồng/kg. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp không đổi so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay dao động ở mốc 6.300 - 6.500 đồng/kg; giá lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.900 - 6.100 đồng/kg; giá lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; giá lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.500 - 6.600/ kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán yếu, giá lúa biến động nhẹ. Tại An Giang, giao dịch mua bán chậm, giá lúa biến động nhẹ. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, nông dân neo giá cao, giao dịch mua bán ít, giá lúa có xu hướng tăng nhẹ.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo nhìn chung duy trì ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm của Việt Nam được giao dịch trong khoảng 470 - 475 USD/tấn, gạo trắng 5% tấm có giá chào bán từ 423 - 427 USD/tấn. Đối với gạo Jasmine, mức giá dao động ở 518 - 522 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 474 - 478 USD/tấn, cao nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu gạo chủ chốt. Trong khi đó, giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan thấp hơn, dao động trong khoảng 408 - 412 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng cùng loại tiếp tục ổn định ở mức 384 - 388 USD/tấn. Giá gạo đồ 5% tấm của nước này cũng không ghi nhận biến động, duy trì trong khoảng 380 - 384 USD/tấn./.