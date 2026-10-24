Ngày 24/10: Giá heo hơi tiếp tục trượt giá ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm giá trên diện rộng. Theo khảo sát, 13 trong tổng số 15 tỉnh, thành phố đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, chỉ riêng Quảng Ninh và Lai Châu giữ nguyên mức thu mua.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi toàn khu vực dao động từ 47.000 - 49.000 đồng/kg. Cụ thể, Quảng Ninh là địa phương duy nhất còn duy trì mức 49.000 đồng/kg, cao nhất miền Bắc.

Trong khi đó, mức 48.000 đồng/kg được ghi nhận tại Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên.

Ba địa phương gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên và Lạng Sơn cùng giảm xuống 47.000 đồng/kg, trở thành nhóm có giá thu mua thấp nhất khu vực.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh tại nhiều địa phương, với mức giảm phổ biến 1.000 đồng/kg. Cụ thể, Nghệ An, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng cùng giảm xuống 46.000 đồng/kg.

Tại Tây Nguyên, Đắk Lắk giảm xuống 48.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng còn 50.000 đồng/kg, tiếp tục giữ vị trí cao nhất khu vực. Thanh Hóa và Khánh Hòa duy trì mức 47.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Gia Lai cũng giữ mức 46.000 đồng/kg sau đợt giảm trước đó.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ghi nhận hai địa phương giảm giá là Đồng Nai và Vĩnh Long. Theo đó, Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 51.000 đồng/kg, bằng với mức thu mua tại TP Hồ Chí Minh và Tây Ninh.

Việc Đồng Nai điều chỉnh khiến ngưỡng 52.000 đồng/kg chính thức không còn xuất hiện trên thị trường heo hơi cả nước. Trong khi đó, Vĩnh Long giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 47.000 đồng/kg, cùng mức với An Giang và Cần Thơ. Đồng Tháp và Cà Mau tiếp tục duy trì giá thu mua ở mức 48.000 đồng/kg.

Nhìn chung, sắc đỏ vẫn tiếp tục bao trùm trên thị trường heo hơi cả nước, áp lực xả hàng dồn dập đã liên tiếp đánh sập các mốc giá cũ, xóa sổ hoàn toàn đầu giá 52.000 đồng/kg. Theo ghi nhận mới nhất, giá heo hơi toàn quốc hiện dao động trong khoảng 46.000 - 51.000 đồng/kg./.