Sau 2 phiên tạm ngừng để chuyển giao, các cổ phiếu này sẽ bắt đầu giao dịch trên HOSE từ ngày 28-12.

Trong 2 ngày 24 và 25-12, việc tạm ngừng giao dịch chỉ áp dụng đối với cổ phiếu niêm yết trên HNX thuộc diện chuyển giao. Các chứng khoán đang giao dịch trên HoSE và các thị trường khác do HNX tổ chức, trong đó có UPCoM, vẫn giao dịch bình thường.

Việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ HNX sang HOSE nằm trong lộ trình sắp xếp lại thị trường chứng khoán được Chính phủ đề ra từ năm 2020. Theo đó, HoSE là đầu mối tổ chức giao dịch cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm.

Trong khi đó, HNX tập trung vận hành thị trường trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán phái sinh và UPCoM. HNX cũng được định hướng nghiên cứu phát triển thị trường tín chỉ carbon và sàn giao dịch vốn dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Việc tập trung cổ phiếu niêm yết tại một sở giao dịch giúp giảm khác biệt về cơ chế niêm yết và giao dịch giữa 2 sở, đồng thời tạo điều kiện phân bảng cổ phiếu theo quy mô, chất lượng và xây dựng các bộ chỉ số có tính đại diện cao hơn.

Theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu được đặt mục tiêu đạt 120% GDP vào năm 2030.

Việc thống nhất đầu mối giao dịch cũng giúp các quỹ đầu tư nước ngoài dễ theo dõi thị trường cổ phiếu niêm yết. Để tăng khả năng tiếp cận dòng vốn này, doanh nghiệp cần tiếp tục nâng chất lượng quản trị, chuẩn hóa công bố thông tin, tăng cường công bố bằng tiếng Anh và áp dụng các chuẩn mực về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VNX, HoSE, HNX và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đang phối hợp triển khai kế hoạch chuyển giao, với mục tiêu hạn chế chi phí phát sinh cho doanh nghiệp và bảo đảm hoạt động giao dịch an toàn, thông suốt.