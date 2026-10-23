Ngày 23/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 5 dự án: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại phiên họp ngày 22/10/2026. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật và Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Tiếp đó, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 4 dự án: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 3 nội dung: dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Sau đó Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); Dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Trước đó, trong phiên thảo luận chiều 22/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Tổ về 3 dự án: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Theo TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc