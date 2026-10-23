Ngày 23/10, Quốc hội nghe các Tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận về 06 dự án Luật thuộc lĩnh vực Tài chính và Tư pháp
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, ngày 23/10, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và thảo luận ở Tổ về 06 dự án Luật cùng Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.
Theo đó, buổi sáng 23/10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày:
(1) Tờ trình về các nội dung: (i) dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); (ii) dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); (iii) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; (iv) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; (v) dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); (vi) dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; (vii) Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật;
(2) Báo cáo thẩm tra về các nội dung: (i) dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); (ii) dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); (iii) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; (iv) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; (v) dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); (vi) dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; (vii) Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.
Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các nội dung:
(1) Dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi);
(2) Dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật;
(3) Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.
Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các dự án:
(1) Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất);
(2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân;
(3) Luật Đấu thầu (sửa đổi).
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/ngay-23-10--quoc-hoi-nghe-cac-to-trinh--bao-cao-tham-tra-va-thao-luan-ve-06-du-an-luat-thuoc-linh-vuc-tai-chinh-va-tu-phap-560195.htm