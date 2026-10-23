Ngày 23/10: Giá cà phê tiếp đà giảm, hồ tiêu đi ngang

Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê giảm phiên thứ hai liên tiếp

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm tại các địa phương sản xuất trọng điểm. Theo khảo sát, giá cà phê Robusta nhân xô tại Tây Nguyên giảm từ 400 - 500 đồng/kg so với ngày hôm trước, hiện dao động trong khoảng 90.800 - 91.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê giảm 500 đồng/kg, từ 92.000 đồng/kg xuống còn 91.500 đồng/kg. Đây vẫn là khu vực có mức thu mua cao nhất trong các địa bàn được khảo sát.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 400 đồng/kg, xuống mức 91.400 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức thu mua thấp nhất, đạt 90.800 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg so với phiên trước. Như vậy, giá cà phê trong nước tiếp tục lùi sâu sau khi đánh mất mốc 94.000 đồng/kg trong phiên ngày 22/10.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 58 USD/tấn, tương đương 1,7%, xuống còn 3.352 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 60 USD/tấn, tương đương 1,75%, còn 3.364 USD/tấn.

Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp của robusta, sau khi hợp đồng tháng 11/2026 mất 74 USD/tấn trong phiên trước.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 4,85 US cent/pound, tương đương 1,56%, lên mức 316,15 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 2,25 US cent/pound, tương đương 0,75%, đạt 301,25 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Khảo sát thị trường sáng nay (23/10) cho thấy, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm không thay đổi so với phiên trước, tiếp tục duy trì trong khoảng 137.000 - 139.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu giữ mức 139.500 đồng/kg, cao nhất trong các địa bàn được khảo sát. Tại Đắk Lắk, giá thu mua ổn định ở mức 138.500 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM) tiếp tục giao dịch ở mức 137.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng duy trì mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm địa phương được khảo sát.

Như vậy, giá tiêu trong nước tạm thời chững lại sau phiên đồng loạt giảm 500 đồng/kg ngày 22/10, khiến mức thu mua cao nhất mất mốc 140.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu ghi nhận diễn biến tích cực tại Indonesia. Theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tăng 81 USD/tấn, tương đương 1,2%, lên mức 6.850 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia cũng tăng 86 USD/tấn, tương đương 0,93%, đạt 9.354 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia giữ nguyên mức 9.100 USD/tấn, còn tiêu đen ASTA 570 của Brazil duy trì ở mức 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l tiếp tục đạt 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l ở mức 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Malaysia duy trì mức 12.000 USD/tấn và Việt Nam giữ mức 8.450 USD/tấn./.