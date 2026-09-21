Ngày 22/9 ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22- 24oC. Nhiệt độ cao nhất 33 - 35oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.

Ngày 22/9/2026, ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất 33 - 35oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng):Ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất 33 - 35oC.

Gió nhẹ.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 23 - 25/9/2026:Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào có nơi có dông. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.