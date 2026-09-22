Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng

Giá heo hơi hôm nay điều chỉnh tăng tại một số địa phương. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ở Lào Cai điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg lên 59.000 đồng/kg. Với mức tăng này, miền Bắc hiện không còn địa phương nào giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg. Giá heo hơi toàn khu vực thu hẹp về hai mức 59.000 đồng/kg và 60.000 đồng/kg.

Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục dẫn đầu với mức 60.000 đồng/kg, đồng thời đây cũng là giá cao nhất cả nước. Các địa phương còn lại tại miền Bắc cùng giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg.

Diễn biến này nối tiếp xu hướng tăng nhẹ của thị trường phía Bắc trong tuần trước, khi Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội và Điện Biên cùng tăng 1.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay ở Thanh Hóa cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg lên 59.000 đồng/kg và trở thành địa phương có giá cao nhất khu vực.

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại duy trì mức 57.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg, với khoảng cách 2.000 đồng/kg giữa nhóm cao nhất và thấp nhất.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang. Cả 8 địa phương được khảo sát không xuất hiện điều chỉnh mới, với giá thu mua duy trì quanh hai mức 57.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giữ mức 58.000 đồng/kg. Cà Mau tiếp tục giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng thuộc nhóm thấp nhất cả nước.

Nhìn tổng thể, thị trường đang có sự phân hóa tương đối rõ giữa ba miền. Miền Bắc tiếp tục giữ mặt bằng cao nhất, khi toàn bộ địa phương đã đạt từ 59.000 đồng/kg trở lên. Miền Trung - Tây Nguyên dao động 57.000 - 59.000 đồng/kg, còn miền Nam chủ yếu đứng ở mức 58.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh tại Lào Cai và Thanh Hóa, giá heo hơi trên cả nước hiện nằm trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg.

Khoảng cách giữa giá cao nhất và thấp nhất vẫn là 3.000 đồng/kg. Đáng chú ý, những phiên gần đây liên tục xuất hiện các địa phương tăng 1.000 đồng/kg nhưng chưa ghi nhận mức tăng mạnh hơn. Điều này cho thấy thị trường đang cải thiện theo từng khu vực, trong khi mặt bằng chung vẫn tương đối ổn định./.