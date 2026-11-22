Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay tiếp tục giảm ngày thứ 3 liên tiếp. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 đi ngang ở mức 449 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 414 Yên/kg, giảm 0,82%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,1 Baht (0,11%) xuống mức 92,38 Baht/kg.

Trên thị trường giao ngay, giá cao su tiêu chuẩn kỹ thuật TSR 20 của Thái Lan giảm 1,92 Baht xuống 83,09 Baht/kg, mủ latex cô đặc 60% (giao rời) đi ngang ở mức 60,38 Baht/kg,

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 18.625 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,53%. Hợp đồng giao tháng 3/2027 ở mức 18.675 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,43%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 235,10 Cent/kg, giảm 2,04%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 234,70 Cent/kg, giảm 2,09%.

Nhìn chung, giá cao su hôm nay vẫn chịu áp lực giảm. Cụ thể, cả 2 hợp đồng TSR20 trên sàn SGX đồng loạt giảm mạnh từ 2,04 - 2,09%; các hợp đồng trên SHFE giảm từ 0,43 - 0,53%. Tại Nhật Bản, kỳ hạn tháng 11 đi ngang, trong khi kỳ hạn tháng 12 giảm 0,82%.

Giá cao su trong nước

Trái với diễn biến giảm tại các sàn giao dịch quốc tế, giá cao su nguyên liệu trong nước hôm nay tiếp tục duy trì ổn định tại các doanh nghiệp được khảo sát.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.