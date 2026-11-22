Giá cà phê trong nước hôm nay giảm thêm 2.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên tiếp tục lao dốc, giá thu mua đồng loạt mất thêm 2.000 đồng/kg, đưa mặt bằng chung xuống còn 71.200 - 72.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá cà phê xuống còn 72.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá thu mua ở mức 71.800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giá 71.200 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta tiếp đà giảm mạnh, trong khi Arabica cũng quay đầu đi xuống trên sàn New York.

Theo dữ liệu giao dịch trên sàn ICE London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 97 USD/tấn, xuống còn 2.881 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 76 USD/tấn, xuống 2.865 USD/tấn.

Trên sàn ICE New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 7,2 US cent/pound, xuống còn 274,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 7,5 US cent/pound, đạt 268,5 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 6,1 US cent/pound, xuống 262,1 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giảm sâu

Giá tiêu tại nhiều địa phương hôm nay mất mốc 130.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục đi xuống, đưa mặt bằng chung về khoảng 128.000 - 132.000 đồng/kg. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã đánh mất mốc 130.000 đồng/kg sau chuỗi ngày điều chỉnh mạnh.

Cụ thể, tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) giá tiêu giảm xuống còn 128.500 đồng/kg. Tương tự, khu vực Bình Phước, nay thuộc tỉnh Đồng Nai, cũng giảm về 128.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá hồ tiêu hiện giao dịch ở mức 128.000 đồng/kg.

Trong khi đó, khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm xuống còn 130.000 đồng/kg. Riêng Đắk Lắk tiếp tục duy trì mức 132.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm 0,32%, xuống còn 6.748 USD/tấn. Đáng chú ý, giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil giảm mạnh 2,78%, xuống 5.400 USD/tấn.

Trong khi đó, tiêu đen Malaysia tiếp tục giữ mức 9.100 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l duy trì ở mức 5.700 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giảm 0,66%, xuống còn 9.184 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam và Malaysia không thay đổi, lần lượt đạt 8.300 USD/tấn và 12.000 USD/tấn./.