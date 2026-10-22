Ngày 22/10, Quốc hội nghe các Tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở Tổ về 03 dự án Luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản

Phiên họp toàn thể tại Hội trường, sáng ngày 21/10. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Theo đó, buổi sáng 22/10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Tờ trình về 03 dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Báo cáo thẩm tra về 02 dự án: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi);

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về:

+ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

+ Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

+ Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Buổi chiều 22/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Tổ về:

+ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

+ Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

+ Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).