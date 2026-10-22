Ngày 22/10, Quốc hội nghe các Tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở Tổ về 03 dự án Luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, ngày 22/10, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và thảo luận ở Tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Theo đó, buổi sáng 22/10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Tờ trình về 03 dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Báo cáo thẩm tra về 02 dự án: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi);
Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về:
+ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
+ Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).
+ Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Buổi chiều 22/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Tổ về:
+ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
+ Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).
+ Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/ngay-22-10--quoc-hoi-nghe-cac-to-trinh--bao-cao-tham-tra-va-thao-luan-o-to-ve-03-du-an-luat-ve-dat-dai--nha-o--kinh-doanh-bat-dong-san-559914.htm