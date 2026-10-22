Ngày 22/10: Nhiều khu vực trên cả nước có mưa

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 21/10 đến ngày 23/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay: Bắc Bộ có mưa vài nơi. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi; riêng đêm 21 và ngày 22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 23/10 đến ngày 31/10, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế từ 27/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Nam Bộ thời kỳ từ 29-31/10, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 22/10 như sau:

TP Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.