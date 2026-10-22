Ngày 22/10: Giá heo hơi tại nhiều địa phương tiếp tục lùi sâu

Giá heo hơi hôm nay chưa dứt đà giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm sau phiên điều chỉnh mạnh trên diện rộng trước đó. Theo khảo sát, giá heo hơi tại 7 địa phương giảm thêm 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua toàn khu vực xuống còn 49.000 - 50.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, miền Bắc không còn địa phương nào giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg, sau khi ba địa phương cuối cùng duy trì ngưỡng này trong phiên trước cũng điều chỉnh giảm.

Hiện mức giá cao nhất khu vực là 50.000 đồng/kg, được ghi nhận tại 10 tỉnh, thành phố gồm Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La, Cao Bằng, Hà Nội và Hưng Yên.

Trong ngắn hạn, giá heo hơi khu vực phía Bắc có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng từ lượng heo đến kỳ xuất chuồng và nhu cầu thu mua của thương lái, doanh nghiệp. Nếu sức mua chưa cải thiện, thị trường có khả năng tiếp tục dao động ở vùng giá hiện tại.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm tại một số địa phương, tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Trung Bộ. Cụ thể, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế cùng giảm thêm 1.000 đồng/kg, xuống còn 47.000 đồng/kg.

Với mức điều chỉnh này, 4 địa phương trên cùng Gia Lai trở thành nhóm có giá heo hơi thấp nhất cả nước.

Trong khi đó, các địa phương còn lại tại miền Trung - Tây Nguyên không ghi nhận biến động mới. Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa tiếp tục duy trì mức thu mua 48.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá heo hơi giữ nguyên mức 49.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với giá 52.000 đồng/kg, cao hơn 5.000 đồng/kg so với nhóm địa phương có giá thấp nhất.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng ghi nhận thêm một số điểm giảm giá, nhưng mức độ biến động đã thu hẹp đáng kể.

Theo khảo sát, Đồng Tháp và Cần Thơ là hai địa phương tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Đồng Tháp xuống mức 48.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ giảm còn 47.000 đồng/kg.

Đây cũng là mức giá thấp nhất tại khu vực phía Nam. Các địa phương còn lại tiếp tục duy trì mức thu mua của phiên trước.

Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh cùng giữ mức 52.000 đồng/kg, cao nhất miền Nam. Trong khi đó, An Giang, Cà Mau và Vĩnh Long ổn định tại mức 48.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Nam hiện dao động trong khoảng 47.000 - 52.000 đồng/kg.

Nhìn chung, mặc dù đà giảm kỷ lục của phiên trước đã chững lại đôi chút, áp lực xả hàng vẫn đẩy nhiều địa phương lùi sâu hơn, đập tan hoàn toàn các mốc cản cũ và nới rộng biên độ giá toàn quốc về khoảng 47.000 - 52.000 đồng/kg./.