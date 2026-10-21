Ngày 22-10: Diễn ra talkshow 'Một giờ với những người làm đẹp thành phố'

Theo đó, thực hiện Chương trình truyền thông “An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường” năm 2026, vừa qua, Ban tổ chức tổ chức toạ đàm “Đưa dịch vụ y tế đến với nữ công nhân môi trường” và phát động Cuộc thi “Kể chuyện qua video/ảnh về tiếp cận dịch vụ y tế của nữ công nhân môi trường” năm 2026. Chuỗi sự kiện đã thu hút sự quan tâm của các cơ quan báo chí, đặc biệt là nữ công nhân môi trường Hà Nội.

Urenco Hà Nội huy động 100% nhân lực cùng máy móc hiện đại tham gia tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần. Ảnh: Ngọc Hiệp

Tiếp nối các sự kiện trong Chương trình truyền thông, sáng 22-10, Ban tổ chức Chương trình truyền thông “An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường” năm 2026 tiếp tục triển khai chuyến đi thực tế của các nhà báo tại Urenco – Chi nhánh Hoàn Kiếm để ghi nhận quá trình làm việc, cũng như ghi nhận điều kiện chăm sóc, tiếp cận dịch vụ nâng cao sức khoẻ của nữ công nhân Urenco.

Ngay sau khảo sát thực tế sẽ diễn ra talkshow “Một giờ với những người làm đẹp thành phố”, với sự tham dự của các chuyên gia, đại diện Công đoàn Urenco, đại diện Urenco – Chi nhánh Hoàn Kiếm, các nữ công nhân môi trường và các nhà báo.

Qua cuộc trao đổi, Ban tổ chức mong muốn lắng nghe nhiều hơn nữa những chia sẻ của các nữ công nhân, để hiểu thêm về công việc, cuộc sống cũng như những nỗ lực vươn lên của người lao động. Những phụ nữ được coi là phái yếu nhưng lại rất mạnh mẽ trong công việc và cuộc sống, âm thầm giữ đường phố sạch, đẹp.

Từ đó, cung cấp thêm những thông tin về rủi ro mà nữ công nhân phải đối mặt khi làm việc, để có những khuyến nghị chính sách chăm sóc sức khỏe, đảm bảo hơn nữa việc tiếp cận dịch vụ y tế của nữ công nhân môi trường Hà Nội, góp phần cải thiện an sinh với họ.