Ngày 22/10: Các mặt hàng xăng giảm giá mạnh

Tại kỳ điều hành ngày 22/10, các mặt hàng xăng giảm mạnh. (Ảnh minh họa: N.A)

Bộ Công Thương cho biết, trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỉ giá VND/USD, kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2774/QĐ-BCT ngày 22/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Cụ thể, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học: 300 đồng/lít; Dầu điêzen: 0 đồng/lít; Dầu madút: 0 đồng/kg.

Không thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với các mặt hàng trên.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Mặt hàng xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 25.361 đồng/lít (giảm 1.610 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Đối với mặt hàng xăng E10RON95-III, giá bán lẻ không cao hơn 25.213 đồng/lít (giảm 1.816 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E5RON92 148 đồng/lít.

Cũng theo Bộ Công Thương, ở chiều ngược lại, các mặt hàng dầu tăng giá nhẹ so với giá cơ sở hiện hành.

Theo đó, giá dầu điêzen 0.05S bán lẻ không cao hơn 29.550 đồng/lít (tăng 444 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Mặt hàng dầu madút 180CST 3.5S có giá bán lẻ không cao hơn 23.373 đồng/kg (tăng 1.238 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Bộ Công Thương cho biết thêm, tại kỳ điều hành này, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân đối với xăng RON95 (dùng để pha chế xăng E10RON95-III) cao hơn xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5RON92) chỉ 1,126 USD/thùng, tương đương khoảng 182 đồng/lít ở nhiệt độ thực tế. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E10RON95-III là 22.017 đồng/lít, cao hơn 79 đồng/lít so với xăng E5RON92.

Tuy nhiên, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E10RON95-III là 7%, thấp hơn 1% so với xăng E5RON92 (8%) dẫn tới chi phí thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E10RON95-III là 1.541 đồng, thấp hơn xăng E5RON92 là 214 đồng/lít. Tổng hợp các yếu tố đầu vào hình thành giá kỳ điều hành này dẫn đến giá cơ sở đối với xăng E10RON95-III thấp hơn 148 đồng/lít so với giá cơ sở xăng E5RON92.

Về thời gian thực hiện, việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 22 tháng 10 năm 2026.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15h ngày 22 tháng 10 năm 2026 đối với mặt hàng tăng giá, không muộn hơn 15h ngày 22 tháng 10 năm 2026 đối với mặt hàng giảm giá.

Ngoài ra, kể từ 15h ngày 22 tháng 10 năm 2026, là thời điểm Bộ Công Thương công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Bộ Công Thương công bố giá cơ sở tiếp theo, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, Nghị định số 80/2023/NĐ-CP, Thông tư số 17/2021/TT-BCT, Thông tư số 18/2025/TT-BCT, Thông tư số 103/2021/TT-BTC, Thông tư số 104/2021/TT-BTC, Thông tư số 19/2026/TT-BCT ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thông tư số 21/2026/TT-BCT ngày 28/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).