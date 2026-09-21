Ngày 21/9: Giá heo hơi duy trì nhịp tăng

Giá heo hơi tuần qua tăng nhẹ tại một số địa phương. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi trong tuần qua ở Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội và Điện Biên cùng tăng 1.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ giá ổn định.

Sau những điều chỉnh này, giá heo hơi miền Bắc hiện dao động từ 58.000 - 60.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên cùng đứng ở mức 60.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất trên cả nước.

Đáng chú ý, mốc 60.000 đồng/kg đã trở lại thị trường trong tuần qua sau một thời gian giá chủ yếu dao động dưới ngưỡng này. Việc có ba địa phương cùng chạm mốc trên cho thấy mặt bằng giá tại miền Bắc đã cải thiện nhẹ.

Lào Cai tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại phổ biến ở mức 59.000 đồng/kg. Như vậy, khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất tại miền Bắc chỉ còn 2.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, thị trường ít biến động hơn. Đắk Lắk là địa phương duy nhất điều chỉnh, tăng 1.000 đồng/kg lên 58.000 đồng/kg.

Hiện Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng được thu mua ở mức 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại trong khu vực giữ mức 57.000 đồng/kg.

Trong khi đó, miền Nam trải qua một tuần hoàn toàn đi ngang. Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng duy trì mức 58.000 đồng/kg. Cà Mau tiếp tục thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg. Giá heo hơi cao nhất và thấp nhất cả nước chênh 3.000 đồng/kg

Nhìn tổng thể, thị trường heo hơi tuần qua có xu hướng nhích lên nhưng mức điều chỉnh chưa lớn và cũng chưa lan rộng.

Miền Bắc có 4 địa phương tăng 1.000 đồng/kg, miền Trung - Tây Nguyên chỉ ghi nhận Đắk Lắk tăng tương tự, còn miền Nam không có biến động.

Sau các nhịp điều chỉnh, giá heo hơi trên cả nước đang nằm trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg, tương ứng khoảng cách 3.000 đồng/kg giữa mức cao nhất và thấp nhất.

Nhóm dẫn đầu gồm Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên với 60.000 đồng/kg. Trong khi đó, một số địa phương miền Trung - Tây Nguyên và Cà Mau vẫn đứng ở mức 57.000 đồng/kg.

Điểm đáng chú ý là mặt bằng giá tại miền Bắc hiện cao hơn tương đối rõ so với hai miền còn lại. Phần lớn các địa phương phía Bắc đã đạt 59.000 đồng/kg trở lên, trong khi giá phổ biến tại miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam chỉ ở mức 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Dù vậy, mức tăng trong tuần chủ yếu mới là 1.000 đồng/kg. Vì vậy, thị trường hiện phù hợp hơn với trạng thái phục hồi nhẹ và phân hóa theo khu vực, thay vì hình thành một đợt tăng mạnh trên phạm vi toàn quốc./.