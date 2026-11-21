Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 21-11, các lực lượng tiếp tục xử lý hơn 630m³ đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Đến cuối ngày 21-11, các lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 30 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 bộ có di vật kèm theo.

Lũy kế ngày thực hiện đợt 2 (từ ngày 15-10 đến ngày 21-11), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phát hiện, tìm kiếm, quy tập được 360 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 76 bộ có di vật kèm theo).

Các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.091 hài cốt liệt sĩ (383 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng

Như vậy, từ ngày 23-6-2026 đến hết ngày 9-11-2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.091 hài cốt liệt sĩ (383 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 1.058 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao để kịp tiến độ cho việc chuẩn bị tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ đợt 2 trong tháng 11-2026.