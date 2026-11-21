Ảnh minh họa.

Khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ lúc 1 giờ ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ C. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ, đặc khu Cồn Cỏ và trạm Huyền Trân đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; đặc khu Lý Sơn đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Trung tâm dự báo trên đất liền ngày 21/11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, ảnh hưởng một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm 21/11 ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C.

Ngày 21/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Cũng theo Trung tâm, đêm qua và sáng sớm nay 21/11, ở khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Diễn biến từ sáng sớm đến hết ngày 21/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm cảnh báo, từ đêm 21/11, mưa lớn trên khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giảm dần. Trung tâm cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thời tiết cụ thể ngày và đêm 21/11 các khu vực trên cả nước:

Thành phố Hà Nội

Không mưa. Ngày gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Tây Bắc Bộ

Có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Đông Bắc Bộ

Có mưa vài nơi. Ngày gió đông bắc cấp 2-3, đêm . Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng thành phố Huế ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 19-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ

Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, miền Đông có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.