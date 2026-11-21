Tại đặc khu Bạch Long Vỹ, đặc khu Cồn Cỏ và trạm Huyền Trân đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; đặc khu Lý Sơn đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Trung tâm dự báo trên đất liền ngày 21/11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, ảnh hưởng một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm 21/11 ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Vĩnh Long và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động.

Ngày 21/11, khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Cũng theo Trung tâm, đêm qua và sáng sớm nay 21/11, ở khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Diễn biến từ sáng sớm đến hết ngày 21/11, khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm cảnh báo, từ đêm 21/11, mưa lớn trên khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giảm dần. Trung tâm cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Trên biển, sáng sơm nay 21/11, ở vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ, đặc khu Cồn Cỏ và trạm Huyền Trân đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; đặc khu Lý Sơn đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo gió mạnh và sóng lớn trên biển trong ngày và đêm 21/11 tại các vùng biển ảnh hưởng (chưa đủ dữ liệu để thể hiện chính xác các thông tin ngoài bảng dữ liệu được cung cấp).

Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, hướng Đông Bắc, biển động mạnh, riêng phía Tây đêm gió giảm dần; độ cao sóng 3,0-5,0 m, hướng Đông Bắc.

Phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk ngày gió cấp 6, giật cấp 7-8, hướng Đông Bắc, biển động, đêm gió giảm dần; độ cao sóng 2,0-4,0 m, hướng Đông Bắc.

Từ Khánh Hoà đến Vĩnh Long và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió cấp 6, giật cấp 7-8, hướng Đông Bắc, biển động; độ cao sóng 2,0-4,0 mét, hướng Đông Bắc.

Ngày và đêm 21/11vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vùng biển phía Nam vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Trung tâm cảnh báo, ngày và đêm 22/11, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh. Ngày 22/11, vùng biển từ Lâm Đồng đến Tp. Hồ Chí Minh gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2, nguy hhiểm cho tàu thuyền do lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết cụ thể ngày và đêm 21/11 các khu vực trên cả nước như sau:

Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C. Không mưa. Ngày gió đông bắc cấp 2-3, đêm . Trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Có mưa vài nơi. Ngày gió đông bắc cấp 2-3, đêm . Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 19-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C. Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng thành phố Huế ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C; phía Nam 29-32 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, miền Đông có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.