Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê thấp nhất 73.200 đồng/kg

Thị trường giá cà phê hôm nay tiếp tục ghi nhận diễn biến đi xuống tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên, đưa mặt bằng thu mua về khoảng 73.200 - 74.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá cà phê giảm xuống còn 74.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá thu mua ở mức 73.800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức chỉ còn 73.200 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta tiếp tục giảm sâu, trong khi Arabica có dấu hiệu phục hồi nhẹ ở một số kỳ hạn.

Theo dữ liệu giao dịch trên sàn ICE London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 41 USD/tấn, xuống còn 2.978 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 47 USD/tấn, còn 2.941 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn ICE New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 1,1 US cent/pound, lên 282,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 0,55 US cent/pound, đạt 276 US cent/pound. Tuy nhiên, kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 0,55 US cent/pound, xuống còn 268,2 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giảm sâu

Giá tiêu hôm nay tiếp tục đi xuống. Ảnh minh họa

Khảo sát giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm cho thấy thị trường tiếp tục đi xuống. Giá thu mua đồng loạt giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, đưa mặt bằng chung về khoảng 130.000 - 132.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai xuống còn 130.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá tiêu xuống 131.000 đồng/kg. Trong khi đó, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) đưa giá thu mua về 131.000 đồng/kg. Tương tự, tại khu vực Bình Phước (Đồng Nai) còn 130.500 đồng/kg.

Đắk Lắk là địa phương có mức điều chỉnh thấp nhất, xuống 132.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn nhìn chung vẫn ổn định.

Giá tiêu đen Indonesia hiện được chào bán ở mức 6.770 USD/tấn, trong khi tiêu đen ASTA 570 của Brazil đạt 5.550 USD/tấn. Malaysia tiếp tục có giá cao nhất trong nhóm được khảo sát, ở mức 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l duy trì 5.700 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia đứng ở mức 9.245 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt đạt 8.300 USD/tấn và 12.000 USD/tấn./.