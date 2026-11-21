Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 ngày 21/11, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.266.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.305.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 18.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 19.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.266.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.305.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.266.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.489.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 33.759.916 đồng/kg (mua vào) và 34.799.913 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 20/11/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 41,2465 USD/ounce, giảm 3,88% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc tiếp tục gặp khó khăn trong quá trình phục hồi khi thị trường gia tăng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất. Trong khi đó, dự báo nguồn cung bạc toàn cầu thiếu hụt khoảng 35 triệu ounce vẫn chưa đủ tạo động lực tăng giá, trước áp lực bán ra từ giới đầu tư.

Thị trường bạc hiện đứng trước những yếu tố tác động trái chiều. Báo cáo triển vọng ngành mới nhất tiếp tục cảnh báo tình trạng nguồn cung không theo kịp nhu cầu. Dù vậy, diễn biến giá bạc vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ chính sách tiền tệ của Mỹ, đặc biệt là khả năng Fed điều chỉnh lãi suất theo hướng thắt chặt.

Khi kỳ vọng lãi suất tăng lên, sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như bạc có xu hướng suy giảm. Điều này thúc đẩy một bộ phận nhà đầu tư thu hẹp vị thế, gia tăng áp lực bán trên thị trường. Trong bối cảnh đó, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung chưa thể trở thành yếu tố đủ mạnh để đảo chiều xu hướng giá.

Một vấn đề khác cũng cần được quan tâm là triển vọng tiêu thụ bạc trong lĩnh vực công nghiệp. Mặc dù sản xuất thiết bị điện và hệ thống năng lượng mặt trời tiếp tục phát triển, nhu cầu bạc thực tế có thể không tăng cùng tốc độ với sản lượng thiết bị.

Để xác định triển vọng nhu cầu bạc trong thời gian tới, thị trường cần theo dõi đồng thời sản lượng thiết bị được sản xuất và lượng bạc tiêu hao trên mỗi đơn vị sản phẩm. Sự thay đổi của hai yếu tố này sẽ quyết định mức độ đóng góp của nhu cầu công nghiệp đối với thị trường bạc trong trung hạn.

Nhìn chung, dù triển vọng nguồn cung vẫn tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt, giá bạc chưa dễ lấy lại đà tăng nếu áp lực từ chính sách tiền tệ Mỹ tiếp tục gia tăng. Diễn biến lãi suất và hoạt động bán ra của nhà đầu tư nhiều khả năng vẫn là những yếu tố chi phối thị trường trong thời gian tới./.