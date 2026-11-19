Tham gia giải là các tay vợt Pickleball phường Hội An và các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố. Các vận động viên thi đấu nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Giải được chờ đợi trở thành nơi những tay vợt hội tụ, những pha bóng đẹp mắt được trình diễn, những màn tranh tài kịch tính cùng tinh thần đoàn kết, giao lưu trung thực và cao thượng của thể thao được lan tỏa. UBND phường Hội An kêu gọi người dân đến sân cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho vận động viên và hòa mình vào bầu không khí thể thao sôi động.

Giải nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần văn hóa “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết” và Hội trại “Đại đoàn kết toàn dân - Sắc màu văn hóa Hội An” được tổ chức nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm 27 năm Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (4/12/1999 - 4/12/2026).