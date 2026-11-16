Ngày 21/11 diễn ra Chương trình nghệ thuật 'Rạng ngời Non nước Cao Bằng - Vì cộng đồng không ma túy'

Theo kế hoạch, Chương trình diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ, dự kiến thu hút khoảng 50.000 người tham dự trực tiếp. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi chương trình tuyên truyền phòng, chống ma túy gắn với các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công an xã Bế Văn Đàn tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho học sinh.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật, Chương trình góp phần truyền tải thông điệp về xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, không có ma túy; đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của mỗi người dân trong chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy, chung tay bảo vệ cuộc sống bình yên cho mỗi gia đình và xã hội.

Cùng với Chương trình nghệ thuật, trong ngày 21/11, từ 8 giờ đến 17 giờ, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng sẽ diễn ra các hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo sức khỏe, hỗ trợ các đối tượng hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chương trình được kỳ vọng tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vì mục tiêu xây dựng Cao Bằng ngày càng bình yên, phát triển, không ma túy.